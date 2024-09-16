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Подробности возможного покушения на Трампа и вражеская атака дронами: главные новости ночи 16 сентября 2024 года

Подробности возможного покушения на Трампа и вражеская атака дронами: главные новости ночи 16 сентября 2024 года

На Трампа совершили вероятное покушение / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>
  • Мужчина, задержанный при вероятном покушении на Трампа, выражал поддержку Украине — CNN Читать далее –>
  • В Киевской области работали силы ПВО Читать далее –>
  • Стало известно, где продвинулся враг на фронте — Deep State Читать далее –>
  • На Хмельнитчине раздавались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>

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