Подробности возможного покушения на Трампа и вражеская атака дронами: главные новости ночи 16 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками: где прогремели взрывы Читать далее –>
- Мужчина, задержанный при вероятном покушении на Трампа, выражал поддержку Украине — CNN Читать далее –>
- В Киевской области работали силы ПВО Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг на фронте — Deep State Читать далее –>
- На Хмельнитчине раздавались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
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