Подробности встреча Путина и Виткоффа и помощь от Австралии: главные новости ночи 23 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Путин и Виткофф

Путин и Виткофф / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 января 2026 года:

  • Австралия выделит почти $7 млн в поддержку энергетического сектора Украины Читать далее –>

  • Путин завершил переговоры со спецпосланником Трампа Виткоффом в Кремле Читать далее –>

  • Фон дер Ляен: «Пакет процветания» для Украины почти завершен — что предполагает документ Читать далее –>

  • В Кремле заявили, что согласились на переговоры в Абу-Даби в формате Россия-США-Украина: что известно Читать далее ->

  • Трамп объяснил движение большой флотилии ВМС США в сторону Ирана Читать далее –>

