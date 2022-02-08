Подробности встречи Макрона и Путина и кампания вакцинации против полиомиелита в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Российский президент Владимир Путин высказался о позиции Киева по Минским соглашениям. Читать дальше –>
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал главу украинского государства Владимира Зеленского хладнокровным.Читать дальше –>
- Если Украина вступит в НАТО, может возникнуть военный конфликт с участием Альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Читать дальше –>
- За первую неделю кампании прививки против полиомиелита в Украине по состоянию на 5 февраля 2022 года защиту получили 9 273 ребенка в возрасте от 6 мес до 6 лет. Читать дальше –>
- В Украине завершились клинические испытания всех доступных в Украине вакцин против COVID-19 — CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Читать дальше –>