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Подробности встречи Макрона и Путина и кампания вакцинации против полиомиелита в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

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Подробности встречи Макрона и Путина и кампания вакцинации против полиомиелита в Украине: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Российский президент Владимир Путин высказался о позиции Киева по Минским соглашениям. Читать дальше –>
  • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал главу украинского государства Владимира Зеленского хладнокровным.Читать дальше –>
  • Если Украина вступит в НАТО, может возникнуть военный конфликт с участием Альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Читать дальше –>
  • За первую неделю кампании прививки против полиомиелита в Украине по состоянию на 5 февраля 2022 года защиту получили 9 273 ребенка в возрасте от 6 мес до 6 лет. Читать дальше –>
  • В Украине завершились клинические испытания всех доступных в Украине вакцин против COVID-19 — CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Читать дальше –>

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