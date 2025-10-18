ТСН в социальных сетях

Политика
1379
1 мин

Подробности встречи Зеленского и Трампа: главные новости ночи 18 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © Владимир Зеленский

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 октября 2025 года:

  • Зеленский после встречи с Трампом: "Мы должны остановиться там, где есть сейчас, а дальше говорить о шагах к миру" Читать далее –>

  • Украина стала сильнее, но ПВО не всегда справляется с баллистическими ракетами — Зеленский Читать дальше –>

  • Зеленский после общения с Трампом: Этот разговор может реально приблизить завершение войны (фото) Читать далее –>

  • Трамп отказался предоставлять Украине ракеты "Томагавк", – Axios Читать далее –>

  • Трамп снова озвучил свой "мирный план": остановить войну "по линии боя" прямо сейчас Читать далее –>

