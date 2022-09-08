Подробности заседания Совбеза ООН и взрывы в Белгороде: главные новости ночи 8 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 8 сентября:
- Программа развития ООН начала оценку последствий развязанной Россией войны для условий жизни, доступа к здравоохранению, образованию, средствам к существованию, а также влиянию на общий уровень бедности. Читать дальше –>
- Действия российских оккупационных властей, связанные с фильтрацией украинцев на захваченных территориях, нарушают Четвертую Женевскую конвенцию и являются военным преступлением. Читать дальше –>
- Россия потребовала проведения в четверг, 8 сентября, срочного заседания Совета Безопасности ООН, на котором должны быть рассмотрены вопросы поставки западного оружия Украине. Читать дальше –>
- Массовая депортация РФ жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов. Читать дальше –>
- Жители Белгородской области России массово начали жаловаться, что испытывают проблемы со светом. В то же время, есть информация о том, что взорвали подстанцию возле военкомата. Читать дальше –>