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Подробности заседания Совбеза ООН и взрывы в Белгороде: главные новости ночи 8 сентября

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Подробности заседания Совбеза ООН и взрывы в Белгороде: главные новости ночи 8 сентября

Фото: wikipedia.org

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 8 сентября:

  • Программа развития ООН начала оценку последствий развязанной Россией войны для условий жизни, доступа к здравоохранению, образованию, средствам к существованию, а также влиянию на общий уровень бедности. Читать дальше –>
  • Действия российских оккупационных властей, связанные с фильтрацией украинцев на захваченных территориях, нарушают Четвертую Женевскую конвенцию и являются военным преступлением. Читать дальше –>
  • Россия потребовала проведения в четверг, 8 сентября, срочного заседания Совета Безопасности ООН, на котором должны быть рассмотрены вопросы поставки западного оружия Украине. Читать дальше –>
  • Массовая депортация РФ жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов. Читать дальше –>
  • Жители Белгородской области России массово начали жаловаться, что испытывают проблемы со светом. В то же время, есть информация о том, что взорвали подстанцию возле военкомата. Читать дальше –>

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