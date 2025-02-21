"Подружился" с диктатором Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву

На минувшей неделе американский политик посещал Москву, чтобы добиться возвращения в США учителя из Пенсильвании.

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что во время поездки в Москву он "развивал дружбу" с российским "фюрером" Владимиром Путиным.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Майами, сообщает издание Sky News.

Заметим, что Уиткофф на прошлой неделе посетил Россию, чтобы добиться освобождения гражданина США Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков. По словам политика, он "имел поддержку президента Трампа, что очень важно", а также у Штатов "очень хорошие отношения с саудовцами".

"Они заверили нас, что это реально... Для меня это стоило поездки. Мы поехали. Это была отличная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривал, развивал дружбу, отношения с ним, и это привело к тому, что Марк сел в самолет", — рассказал Уиткофф.

Sky News отмечает рост геополитического влияния правительства Саудовской Аравии. В частности, свидетельством тому является то, что переговоры между США и Россией в Эр-Рияде состоялись вскоре после поездки Уиткоффа в Москву.

Кроме того, в кулуарах инвестиционной конференции спецпредставитель Трампа заявил, что согласен с критикой своего президента в адрес лидера Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что я согласен с президентом Трампом, у него очень острое ощущение того, что необходимо сделать для достижения продолжительного мира между Россией и Украиной", — добавил Стив Уиткофф.

Напомним, по информации Reuters, дипломаты РФ и США неоднократно тайно встречались в Швейцарии. Их первые контакты начались после того, как Дональд Трамп победил на выборах в США.

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