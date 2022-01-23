Подрыв безопасности Украины и Германии: в МИД осудили заявление премьера Баварии в защиту России

Подрыв безопасности Украины и Германии: в МИД осудили заявление премьера Баварии в защиту России

Николенко обратил внимание, что Кремль сегодня пытается разрушить единство международного сообщества в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление премьера Баварии Маркуса Зедера, который заявил, что "Россия не является врагом Европы" и раскритиковал антироссийские санкции.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "Украинская правда".

По его словам, такие заявления "наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы".

Николенко обратил внимание, что Кремль сегодня пытается разрушить единство международного сообщества в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы.

"Подыгрывать им (России — Ред.) в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", — заявил спикер МИД.

Он подчеркнул, что газ и доходы не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия — это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом откровенно враждебных действиях Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества", — подытожил Николенко.

Ранее командующий Военно-морскими силами Германии Кей-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и собственно этот открытый территориальный вопрос не позволит Украине стать членом НАТО. Это спровоцировало международный скандал.

МИД Украины в своем заявлении потребовал объяснений и публичного опровержения со стороны немецкого правительства заявления. А затем МИД Украины вызвал на разговор госпожу посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

В Минобороны Германии заявили, что слова Шенбаха не имеют ничего общего с официальной позицией ведомства.

Впоследствии стало известно, что командующий ВМС Германии после спровоцированного дипломатического скандала по Украине подал в отставку.

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