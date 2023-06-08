Подрыв Каховской ГЭС: Белый дом заявил об ответственности России за разрушения

В американской администрации подчеркнули, что именно россияне несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной.

США дальше оценивают ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, однако уже сейчас Белый дом возлагает ответственность за разрушения в Россию.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге.

Она заверила, что США помогут украинскому народу по поводу последствий подрыва Каховской ГЭС.

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"Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы действительно общаемся с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", – сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что дамба Каховской ГЭС "была под контролем России" после полномасштабного вторжения в Украину, поэтому "они (оккупанты – ред.) несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной".

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это тяжелое время", – снова подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС

Хотя Каховскую ГЭС взорвали российские оккупанты, ведь станция находилась под их контролем еще с начала вторжения и была взорвана изнутри, некоторые в мире еще в этом сомневаются и заявляют о необходимости расследования. В частности, сразу ряд солидных западных медиа опубликовали новость о том, что Киев и Москва обвиняют в подрыве ГЭС друг друга. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это ставит факты и пропаганду в один ряд.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по гуманитарной помощи Янез Ленарчич назвали подрыв Каховской ГЭС новым измерением российских зверств.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что разрушение украинской ГЭС "соответствует тому, как Путин ведет эту войну".

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил о шоке от беспрецедентной атаки на плотину.

Осудил атаку и генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Это возмутительный акт, еще раз демонстрирующий жестокость войны".

Президент США Джо Байден, комментируя подрыв ГЭС, заявил: "Мы не оставим. Мы поможем Украине".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его государство "осуждает этот ужасающий акт, который ставит под угрозу население".

В то же время в Китае в очередной раз призвали "все стороны" к политическому урегулированию "кризиса" в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать международную комиссию по расследованию взрыва на Каховской ГЭС, включив в нее экспертов из России.

В ООН назвали подрыв станции "следствием российского вторжения в Украину", однако не указали прямо на виновность РФ. В организации сказали, что не имеют "доступа к независимой информации, чтобы проверить, как катастрофа произошла".

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