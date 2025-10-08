Подрыв "Северных потоков": посол прокомментировал задержание украинца в Польше

Северный сгусток-2. / © ТСН.ua

Украина не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., задержанного в польском Прушкуве по запросу Германии по делу о подрыве "Северных потоков".

Об этом заявил в интервью RMF FM посол Украины в Польше Василий Боднарь.

По его словам, окончательное решение по гражданину Украины будет принимать польский суд.

"Мы не вмешиваемся, потому что это просто судебное дело. Все зависит от правосудия. Конечно, суд является судом и он должен принять соответствующее решение. Украинская сторона ведет себя в соответствии с польским правом", - подчеркнул дипломат.

Украинские консулы остаются в контакте с арестованным гражданином Украины и консультируют его, как "решить дело должным образом, согласно законодательству", добавил Боднар.

"Конечно, в наших интересах защищать интересы нашего гражданина, и мы со своей стороны как посольство и консульство оказываем ему всю необходимую поддержку", - добавил посол.

Что известно о задержании украинца

Напомним, 30 сентября стало известно, что в Польше арестовали украинца, подозреваемого в непосредственном участии в диверсии на газопроводе «Северный поток» в сентябре 2022 года. Немецкие правоохранительные органы, расследующие взрыв на газопроводе Nord Stream, считают, что он имеет непосредственное отношение к диверсии.

Немецкая прокуратура считает, что группа диверсантов состояла из семи человек. В частности, четырех водолазов. Они использовали для операции арендованную яхту «Андромеда». Владимир З. был инструктором по дайвингу, который мог непосредственно участвовать в подложении взрывных устройств на дне Балтийского моря.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение о временном аресте гражданина Украины для предоставления прокуратуре времени на подготовку документов и возможной экстрадиции подозреваемого в Германию.