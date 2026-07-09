Северный поток. / © Deutsche Welle

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На данный момент не установлены никакие факты, свидетельствующие о причастности Украины, государственных органов или должностных лиц к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что ОГ продолжает расследовать обстоятельства подрыва газопроводов в рамках уголовного производства об агрессии России против Украины. Правоохранители проводят необходимые следственные действия: допрашивают свидетелей, собирают и анализируют информацию, которая поможет установить все обстоятельства инцидента.

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«По результатам уже проведенной работы и полученной информации в настоящее время не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности к совершению этих противоправных действий Украины, ее уполномоченных органов или должностных лиц, а также о предоставлении ими от имени Украины каких-либо приказов, поручений, распоряжений или указаний о совершении подрыва указанных газопроводов», — говорится в сообщении.

В то же время, исследование этих обстоятельств еще не завершено и продолжается сбор необходимых доказательств и их исследование.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что приняли во внимание решение Федеральной прокуратуры Германии о передаче в суд дела о подрыве «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Подчеркивается, что обвинительный акт не является доказательством вины, ведь окончательное решение принимает только суд.

В ОГ подчеркнули, что Украина и дальше сотрудничает с немецкими правоохранителями, проводит необходимые следственные действия и планирует предложить создание совместной следственной группы для более быстрого обмена информацией.

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Напомним, в начале июля Германия заявила об украинском «государственном следе» по делу подрыва «Северных потоков» . Федеральная прокуратура предъявила обвинение украинскому гражданину Сергею Кузнецову по делу о газопроводе. Ему инкриминируют соучастие в военном преступлении — атаке против гражданской инфраструктуры. В ведомстве заявляют, что он и другие фигуранты дела якобы действовали как военнослужащие Украины.

Выводы следствия по подрыву «Северного потока» повлекли за собой новую волну политических споров в Германии. На этом фоне лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал немедленно прекратить поставки оружия Украине.

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