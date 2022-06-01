Подрывает независимость института омбудсмена: в мониторинговой миссии ООН озабочены увольнением Денисовой

Это решение ослабило независимость института и нарушит его работу.

Увольнение Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой по недавно принятому закону противоречит международным стандартам и подрывает независимость этого важного правозащитного института в Украине.

Об этом говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы считаем, что сейчас, как никогда, для Украины важно иметь независимый и сильный институт, который сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещении ущерба", — читаем в заявлении.

В мониторинговой миссии добавляют, что международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие учреждения, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями. Мол, в постановлении, принятом Верховной Радой по неоправданно ускоренной процедуре, не объясняются причины увольнения Уполномоченного по правам человека.

"Это решение ослабило независимость институции и нарушит ее работу. Мы призываем органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике", — говорится в сообщении.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов заявлял, что якобы с начала войны Денисова не занималась своей работой и находилась за границей.

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