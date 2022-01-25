"Подрывает претензии Путина на правление РФ": американский политолог объяснил, почему свободная Украина важна для мира

"Подрывает претензии Путина на правление РФ": американский политолог объяснил, почему свободная Украина важна для мира

Украина может стать альтернативой авторитарной России, поэтому подрывает претензии Путина на правление РФ.

Суверенитет и выживание Украины много значит для стран Запада.

Почему именно — рассказал в своей статье известный американский философ, политолог, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримана Спогли Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

"Есть одна фундаментальная причина, почему Соединенные Штаты и остальной демократический мир должны поддержать Украину в ее нынешней борьбе с путинской Россией: Украина является настоящей демократией, столкнувшейся с трудностями", — пишет Фукуяма.

Разница между Украиной и РФ

Политолог приводит разницу между РФ и Украиной: украинцы могут свободно протестовать, критиковать, голосовать и участвовать в политической жизни.

Фукуяма напоминает, что дважды, во время Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства в 2014 году, украинское гражданское общество вышло на улице массово отстаивать свои права.

Именно это, по его словам, настоящая причина того, почему Владимир Путин готовится к дальнейшему вторжению в Украину.

Демократическая Украина – угроза Путину

"Путин видит Украину неотъемлемой частью великой России, как он отметил в статье прошлым летом. Но более глубокой проблемой для него является украинская демократия. Он сильно вкладывается в идею о том, что славянские народы культурно настроены на авторитарное правительство", — отмечает автор статьи.

Исследователь подчеркивает: идея о том, что другое славянское государство могло бы успешно перейти к демократии, подрывает собственные претензии Путина на правление Россией.

"Украина не представляет военной угрозы для Москвы, однако создает альтернативную идеологическую модель, которая разрушает собственную легитимность Путина", — говорит Фукуяма.

Почему мир должен поддерживать Украину

Он обращает внимание на проблемы Украины: коррупцию, большое влияние олигархов, незавершенность реформ и т.п. и риторически спрашивает "стоит ли тратить время и усилия на защиту такой проблемной демократии".

"Лично я не имею никаких предостережений по этому поводу. Мое представление сформировали молодые украинцы, которых я встречал и с которыми работал в течение последних нескольких лет. Появляется молодое поколение, которое не хочет быть частью старой коррумпированной системы, верящей в европейские ценности, и которое не хочет ничего, кроме того, чтобы Украина стала частью Европы.Эти украинцы чрезвычайно хорошо образованы и высокомотивированы.Они возглавили революцию на Майдане и стоят в авангарде усилий, чтобы Украина стала частью Европы. Их поколение постепенно придет к власти и, надеюсь, будет осуществлять власть более демократично, чем их предшественники", — отвечает сам себе политолог.

Украину он называет "передовым государством в глобальной геополитической борьбе между демократией и авторитаризмом". Поэтому европейцы не могут быть сторонними наблюдателями в этом конфликте.

Геополитический фактор Украины

Фрэнсис Фукуяма считает, что аппетиты Путина не ограничиваются Украиной: Кремль хочет установить свою власть на всей территории бывшего Варшавского договора.

Кроме того, за тем как Запад реагирует на агрессию РФ, внимательно следит Китай, который так же имеет собственные захватнические планы. Прежде всего — захватить Тайвань (почему Тайвань важна для КНР и почему враждуют эти страны — читайте по ссылке).

"Поэтому оборона Украины должна быть чрезвычайно важна для каждого, кому не безразлична глобальная демократия", — заключает Фукуяма.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину.

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