Подрывает стратегическую стабильность: глава Пентагона прокомментировал испытание РФ противоспутникового оружия

В результате испытания в космосе образовался мусор в виде обломков, который останется там навсегда.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российское испытание противоспутникового оружия подрывает стратегическую стабильность и призвал Россию действовать более осознанно.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Что касается испытания противоспутникового оружия, больше всего вызывает беспокойство та опасность, которую оно создает для международного сообщества. Оно подрывает стратегическую стабильность", - заявил Остин.

"Мы бы хотели призвать Россию действовать более ответственно в дальнейшем", - добавил он.

По словам шефа Пентагона, в результате испытания в космосе образовался мусор в виде обломков, который останется там навсегда.

"Они (Россия - ред.) точно знают, какого рода обломки появятся в результате испытаний, и мы удивляемся, почему они пошли на такой шаг", - подчеркнул Остин.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия при испытании противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию на низкой околоземной орбите более 1,5 тыс. обломков, по которым можно вести мониторинг.

В то же время, американские военные замечали, что в результате испытаний на орбите появятся сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые будет невозможно.

Кроме того, сообщалось, что по меньшей мере 14 обломков угрожали МКС и международному экипажу из семи человек. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявлял, что "испытания России значительно увеличили опасность астронавтов и космонавтов на МКС".

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