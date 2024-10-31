"Подстава" от партнеров, отказ в оружии и НАТО: главные заявления Зеленского на Закарпатье

В частности, глава государства сказал, что для продолжения военной помощи Украине партнеры хотят видеть результаты на поле боя. Заметим, это заявление прозвучало на фоне того, что ВСУ сегодня вынуждены отступать на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября в Ужгороде пообщался с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья и ответил на ряд вопросов. В частности, глава государства высказался об отказе партнеров в предоставлении оружия и защиты, "сливе" приложения Плана победы, блокировании членства в НАТО и возвращении украинцев.

Главные заявления Зеленского в Закарпатье читайте на ТСН.ua.

Как партнеры подставили Зеленского

Зеленский заявил, что война в Украине – это война двойных стандартов и парадоксов. В частности, президент имеет ввиду сбивание вражеских ракет государствами-соседями. В качестве примера он привел США, "которые явно не соседствуют с Израилем", но сбивают ракеты над этим государством.

Зеленский выступил за то, чтобы страны НАТО использовали натовскую авиацию и системы ПВО и сбивали над Украиной только российские ракеты и дроны, которые летят в их направлении.

По словам президента, если бы Киев смог получить "положительное решение по этому, то потом можно рассчитывать на союзнический щит — который был у израильтян, когда Иран их атаковал с неба сотнями ракет".

"Не получив союзнического "да", Румыния, например, не могла сама решить сбивать (ракеты и дроны РФ – ред.). Ведь каждая из стран-соседей боится сделать решение и остаться в одиночестве", – объяснил глава государства.

Польша отказалась защитить Стрый: чем он важен

В упомянутом выше контексте Зеленский сообщил, что просил у Польши сбивать летящие в ее направлении российские ракеты и дроны и защитить город Стрый во Львовской области. Там расположены газохранилища, а "от газоснабжения зависит страна".

"Мы просили – защитите Стрый. Нет у нас соответствующего количества систем, чтобы защитить газохранилища. Бог дал глубокое газохранилище, которое защищено своей глубиной. Но и этого недостаточно. Поляки сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если не будут в этом решении сами, а — если НАТО поддержит их", — рассказал глава государства.

Польша не передала обещанные МиГ-29

Зеленский сообщил, что Украина договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об отправке в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Однако Польша этого не сделала.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали: да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГамы не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать", – рассказал президент.

Партнеры не дают оружие без результатов на поле боя

Зеленский сообщил, что партнеры хотят видеть результат на поле боя для продолжения военной поддержки Украины:

"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что, в любом случае, люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это уже мелочи. Самое главное – это результат".

Президент сообщил, что государство прилагает много усилий для диалога с партнерами, чтобы они всем возможным усиливали украинскую армию и делали это быстро.

Зеленский снова возмутился "сливом" приложения к Плану победы

Президент Украины во второй раз подверг критике партнеров из-за утечки информации о просьбе ракет Tomahawk в тайном приложении к Плану победы. Как отметил Зеленский, следует сначала предоставлять то, о чем просит государство, и только потом рассказывать о содержании приложений.

"Любой план является сильным, когда его поддерживают. И если ты хочешь публично сказать детали и закрытые приложения, которые есть в плане, касающиеся, например, ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что "я даю", а потом рассказывай всем, что там в приложениях", – высказался глава государства.

По его мнению, поступок партнеров свидетельствует, что они "не очень хотят что-то давать".

Венгрия и вступление в НАТО

Зеленский высказался о возможности блокирования Венгрией приглашения Украины в НАТО. Он убежден, что Киеву удастся одолеть эту блокаду, "но хочется, чтобы Украина шла к победе без блокад от соседей, а наоборот с их помощью".

Президент сообщил о подготовке двустороннего документа между Украиной и Венгрией, который должен "убрать многое, недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и прошлого". Частью документа есть и вопросы безопасности, то есть НАТО.

"И сама формулировка очень ласковая, с чего можно начинать диалог с Венгрией, – мы просим не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть – не поддерживать, не голосовать за нас, а – не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях", – рассказал украинский лидер.

Возвращение украинцев из-за границы

Зеленский во второй раз заявил, что украинские власти не будут давить на граждан, выехавших за границу из-за войны. В то же время он убежден, что часть украинцев вернется, "ведь существующие выплаты и соцподдержка за рубежом закончится, и это факт".

По словам президента, лидеры иностранных государства хотят оставить в своих странах только работающих украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский убежден, что украинские беженцы сами захотят вернутся! Откуда такая уверенность?

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