Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1571
Время на прочтение
1 мин

"Подстрекатели войны": у Путина нашли виновных в срыве мира в Украине

Кремль цинично снова ищет виновных в том, что в Украине не удается достичь мира.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Спецпредставитель российского президента-диктатора Кирилл Дмитриев обвинил Великобританию и страны Евросоюза в нежелании мира.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, пишет Sky News.

Дмитриев, забыв о нежелании Кремля прекратить войну, цинично обвинил лидеров Великобритании и ЕС, которых он назвал "подстрекателями войны" в "очень упорных попытках сорвать перспективы мира".

В то же время российское чиновник хвастался результатами разговора между американским президентом Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. По словам Дмитриева, она была "положительной и продуктивной".

"Но диалог, мир и сотрудничество между США и Россией победят", - дерзко заявил прихвостень "фюрера" Кремля.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, мол, Европа не способна положить конец войне в Украине. Он подчеркнул, что только ему по силам положить конец войне и выразил уверенность, что добьется успеха.

Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс считает, что одним из препятствий на пути мирных переговоров остается «фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что на поле боя они действуют лучше, чем есть на самом деле».

Дата публикации
Количество просмотров
1571
