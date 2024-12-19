Подталкивание Зеленского к переговорам с РФ: Каллас раскритиковала западных лидеров

Западным лидерам не стоит подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с агрессорской Россией. Вместо этого необходимо обеспечить реальность своих обещаний относительно гарантий безопасности Киеву.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, в интервью Financial Times.

Дипломатка отмечает, что нет смысла оказывать давление на Зеленского для обсуждения мира, когда российский "фюрер" Владимир Путин не демонстрирует желание прекратить войну.

"Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. Почему нет покоя? Потому что Россия не хочет мира", — сказала она.

Каллас отмечает важность и необходимость поддержки Украины. По ее словам, это "сейчас гораздо дешевле, чем потом терпеть войну".

"Россия не изменила своих целей. Я имею в виду, что мы должны быть очень честными с собой в этом отношении. Что мы действительно делаем сейчас?", — сказала Каллас.

Напомним, западные и украинские политики активно обсуждают сценарии окончания войны в Украине в 2025 году. В частности, Financial Times сообщало о возможном компромиссе, который якобы рассматривают украинские чиновники с западными союзниками – членство в НАТО в обмен на дипломатическое решение вопроса оккупированных Россией территорий в будущем.

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