"Подтвердил поддержку США": что сказал Байден после встречи с Зеленским

"Подтвердил поддержку США": что сказал Байден после встречи с Зеленским

Он добавил, что речь идет о тесном сотрудничестве по вопросам энергетической безопасности.

Президент США Джо Байден прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States "support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

"Во время своего сегодняшнего визита к президенту Зеленского я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и общих демократических ценностей", — говорится в сообщении.

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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