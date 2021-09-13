Поджог авто Лероса: ГБР нашло видео и подозревает инсценировку самым нардепом

Человек, похожий на депутата Лероса, хотела сымитировать нападение на себя и подкупить соучастников.
Человек, похожий на депутата Гео Лероса, хотел сымитировать нападение на себя и подыскивал соучастников для этого. Видео инцидента появилось в Сети.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
По словам правоохранителей, видео под названием "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса" опубликовали 13 сентября 2021 года на одном из Telegram-каналов.
На видео мужчина, внешне похожий на депутата Гео Лероса, за денежное вознаграждение подыскивает соучастников, чтобы сымитировать нападение на себя — "для создания иллюзии угроз, якобы из-за политической деятельности и с целью дискредитации органов государственной власти".
На видео мужчина обсуждает с собеседником план использования этой ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений.
"При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа)", — говорится в сообщении.
Об этом инциденте ГБР проинформировало Офис генпрокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.
Напомним, что 28 августа 2020 года нардеп Гео Лерос заявил о возможном поджоге своего автомобиля. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Верховной Рады подрались депутаты Николай Тищенко и Гео Лерос.