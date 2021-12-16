Поедет кататься на лыжах: Арахамия рассказал, где и как планирует провести новогоднюю ночь и зимние каникулы

Поедет кататься на лыжах: Арахамия рассказал, где и как планирует провести новогоднюю ночь и зимние каникулы

Новогоднюю ночь Арахамия проведет дома.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о новогоднем корпоративе "Слуги народа". Пышное празднование монобольшинство не планирует, но отдельные депутаты могут собираться вместе на новогодние гуляния.

Об этом Арахамия рассказал журналист в кулуарах ВРУ, сообщает корреспондент "УНИАН".

Лидер фракции отметил, что никакой централизованной организации вечеринки не будет. В то же время Арахамия предположил, что по 10-15 депутатов, в том числе по комитетам, могут собираться для празднования.

"Мы не будем делать какое-либо общее фракционное или партийное мероприятие… новогоднего корпоратива не будет", — сказал политик.

Сам Арахамия рассказал, что новогоднюю ночь проведет со своими родными дома. После этого планирует на несколько дней поехать в Буковель пакататься на лыжах, а после – за границу.

"Я буду праздновать со своей большой семьей дома, как я делаю это каждый год", — сказал он.

На вопрос, будет ли Арахамия читать книги, которые рекомендовал депутатам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардеп, смеясь, ответил, что именно ему спикер рекомендовал прочитать произведения Григория Сковороды.

Как сообщалось, народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.