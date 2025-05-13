Поедет ли Трамп на переговоры в Стамбуле по Украине: подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не исключает своего присутствия на возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, которые могут состояться уже в четверг в Турции.

Об этом сообщает Sky News.

Выступая в понедельник вечером, Трамп заявил, что «размышляет» над поездкой, однако не уверен в своем графике: «Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где буду в четверг. У меня очень много встреч. Но я думаю, что такая возможность есть, если я поверю, что может произойти что-то».

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригласил президента РФ Владимира Путина на встречу в Стамбуле.

По его словам, он поддерживает идею участия Трампа в прямых переговорах с Путиным: «Мы были бы признательны, если бы президент Трамп смог присутствовать с нами на этой встрече в Турции».

В то же время, Кремль пока воздерживается от конкретики. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока не может сообщить, кто именно будет представлять Россию, и поедет ли кто вообще. «Мы настроены серьезно искать пути достижения долгосрочного мирного урегулирования», — сказал он.

Эти события разворачиваются на фоне давления со стороны западных союзников: «коалиция желающих», в которую входит, в частности, британский премьер сэр Кир Стармер, пригрозила России новыми санкциями, если она не согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.

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Переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, кремлевский глава по окончании празднования в РФ 9 мая предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Путин также отметил, что Россия вроде бы «неоднократно предлагала шаги по прекращению огня с украинской стороной».

Глава Кремля анонсировал, что у него будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин выразил надежду, что турецкий лидер предоставит площадку для переговоров.

Он добавил, что Россия якобы «настроена серьезно» на переговоры и не исключает, что в ходе встречи удастся достичь договоренностей о новых перемириях и прекращении огня.

В то же время, Украина с союзниками по итогам встречи «коалиции желающих» предлагала безусловное прекращение огня от 12 мая, но на это президент России не ответил.

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Между тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что кроме Путина, ни с кем от российской стороны президент Зеленский не будет говорить.