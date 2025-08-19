Поедет ли Трамп в Москву: Лавров подтвердил приглашение Путина

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у президента США Дональда Трампа есть приглашение от Владимира Путина приехать в Москву.

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу

"Как вы знаете, у него есть приглашение. И на Аляске, на пресс-конференции, Путин подтвердил это приглашение. И Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - отметил Лавров.

Других деталей о возможной поездке Лавров не привел.

Напомним, во время брифинга на Аляске российский диктатор Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.