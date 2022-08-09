Поедет ли Зеленский на саммит G20, если там будет Путин: Подоляк рассказал

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас, когда Россия ведет войну в украинских регионах, он должен находиться в своей стране, а онлайн-форматы позволяют ему эффективно работать на любых саммитах.

Однако президент Владимир Зеленский может посетить осенний саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, если на нем будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью BBC.

По его словам, если на саммит G20 приедет Путин, украинская делегация должна будет обсудить необходимость своего присутствия.

"Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, которая напала на суверенное государство . прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", – отметил Подоляк.

Напомним, Подоляк рассказал, есть ли сейчас у Зеленского желание разговаривать с Путиным.

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