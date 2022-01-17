"Поехали, **бы твою мать": Порошенко объяснил, почему сбежал от ГБР и накричал на своего водителя

"Поехали, **бы твою мать": Порошенко объяснил, почему сбежал от ГБР и накричал на своего водителя

Порошенко заявил, что не жалеет о своих действиях, но заверил, что попросил прощения у водителя, на которого наорал.

Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, фигурирующий по делу так называемой "угольной госизмены", прокомментировал свое эмоциональное поведение при попытке вручения ему подозрения следователями ГБР.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде"

Он заявил, что не жалеет о своих действиях, но заверил, что попросил прощения у водителя, на которого наорал.

Также читайте Порошенко заснул прямо на заседании суда (видео)

"У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали. И, конечно, это не предполагалось для других ушей. Я извинился перед водителем. Он не может объяснить, почему его переклинило, он испугался", — говорит Порошенко.

Пятый президент уверяет, что не был уверен, точно ли это представители ГБР и не исключал, что речь идет о пранке.

"Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блоггеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", — отмечает политик.

Напомним, что 17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований пытались лично вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, но он скрылся. Инцидент попал на видео, в частности на кадрах слышно, как экспрезидент кричит водителю по-русски: "Поехали, *б твою мать".

Сегодня в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко , подозреваемый в государственной измене.

, подозреваемый в государственной измене. Экс-президент пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт . Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили.

. Однако после 15 минут проверок Порошенко пропустили. Порошенко выступил перед своими поклонниками прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание

прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание В 14:00 в Печерском райсуде Киева после перерыва продолжилось заседание по делу Порошенко.