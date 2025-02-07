"Поехали за свой счет": Стефанчук объяснил командировку нардепов в США после критики Зеленского

С визитом в США поехали 37 народных депутатов и за свой счет.

Об этом сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает "Радио Свобода".

"Перед Украиной стоит очень важная задача – перезагрузить наши отношения со стратегическим партнером, США. И мы делаем это системно на всех уровнях, в том числе на уровне возобновления отношений с Конгрессом США. Именно поэтому большая делегация – кажется, 37 человек – которую половина составляет оппозиция, а половина – монобольшинство, чтобы системно работать" , - ответил Стефанчук на критику Зеленского относительно частых заграничных командировок народных депутатов, в частности, поездку парламентариев на Молитвенный завтрак в США.

По данным Стефанчука, все депутаты находятся там "не за государственные средства, поехали за свой счет".

Напомним, Зеленский раскритиковал народных депутатов, из-за их частых заграничных командировок.

"Что касается наших парламентариев. Нам с вами важно услышать голос каждой ветви власти, но я хотел бы, чтобы эти ветви власти находились на работе. То есть, чтобы услышать чей-то голос, надо иметь с кем общаться. Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям вроде бы жить в постоянной командировке", — сказал он.

Президент отметил, что на Молитвенный завтрак в США поехало "около половины парламента Украины" и добавил, что вопрос не в Соединенных Штатах, а "в постоянных командировках народных депутатов, которые должны были бы работать на людей, которые их избрали".

Национальный молитвенный завтрак с участием президента США, членов администрации и Конгресса – это ежегодная встреча представителей власти, общественных организаций, лидеров религиозных конфессий, бизнеса с целью обсуждения важных вопросов и молитвы. Мероприятие проходит в стенах Конгресса и в гостинице "Хилтон".

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