ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
260
Время на прочтение
1 мин

"Поезд отходит": Лавров высказался об участии Европы в переговорах по Украине

По словам Лаврова, европейские политики якобы понимают, что упускают возможность влиять на переговорный процесс по завершению войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике стремление европейских стран присоединиться к переговорам о завершении войны в Украине.

Заявление министра цитируют пропагандисты.

«Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала должно быть перемирие, а уже потом — любые разговоры о европейской безопасности, или, как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, — это абсолютно бесперспективные соображения, и я надеюсь, что все это понимают», — сказал он.

По его словам, европейские страны стремятся присоединиться к переговорному процессу по урегулированию войны, поскольку, «вероятно, они понимают, что поезд отходит, и хотят попытаться запрыгнуть на подножку последнего вагона».

В то же время, Лавров подчеркнул, что цели войны против Украины, которые ранее определил российский диктатор Владимир Путин, остаются неизменными.

Напомним, после не принесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.

Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie