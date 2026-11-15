Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике стремление европейских стран присоединиться к переговорам о завершении войны в Украине.

Заявление министра цитируют пропагандисты.

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«Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала должно быть перемирие, а уже потом — любые разговоры о европейской безопасности, или, как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, — это абсолютно бесперспективные соображения, и я надеюсь, что все это понимают», — сказал он.

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По его словам, европейские страны стремятся присоединиться к переговорному процессу по урегулированию войны, поскольку, «вероятно, они понимают, что поезд отходит, и хотят попытаться запрыгнуть на подножку последнего вагона».

В то же время, Лавров подчеркнул, что цели войны против Украины, которые ранее определил российский диктатор Владимир Путин, остаются неизменными.

Напомним, после не принесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.

Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.

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