Поездка Тищенко в Таиланд: в "Слуге Народа" объяснили, почему его не исключили из фракции раньше

В конце января 2023 года народный депутат Николай Тищенко попал в очередной громкий скандал — в разгар войны он поехал в Таиланд вроде бы на "встречу с украинской громадой". После волны возмущения депутата исключили из парламентской фракции "Слуга народа", лишив должности замглавы фракции. Однако до лишения депутатского мандата дело не дошло.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде" рассказал, почему Тищенко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" только после этого скандала, ведь раньше он уже неоднократно попадал под волну хейта, в частности, из-за работы его ресторана "Велюр" в период строгого карантина.

"В Европе некоторые политики через 2 года понесли ответственность за свое поведение во время карантина. Мне кажется, что и Давид Арахамия, и Елена Шуляк, и Александр Завитневич, когда принимали это решение (о наказании Тищенко после поездки в Таиланд – ред.), все-таки по сумме проступков смотрели, есть факты каких-то голосований, есть эти предыдущие истории, эта репутационная потеря с Таиландом, она достаточно серьезная, конечно, такие кейсы, как по "Велюру", могли бы иметь другую реакцию, но они имели такую реакцию, какую имели", – объяснил он.

Напомним, о заграничной поездке Николая Тищенко стало известно из сообщения посольства Украины в королевстве Таиланд. Тищенко тогда оправдывался, что поехал в Таиланд по работе – мол, в декабре фракции "Слуга народа" была поставлена задача развивать дружеские отношения со странами Азии и Африки.

Тищенко также обвинил СМИ в дискредитации Украины перед азиатскими партнерами.

Все подробности скандала с поездкой Николая Тищенко в Таиланд читайте в материале ТСН.ua.

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