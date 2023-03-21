Поездка японского премьера в Украину и рассекречивание документов о происхождении коронавируса: главные новости ночи 21 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 21 марта 2023 года:
- Внезапный визит: премьер-министр Японии направляется в Украину — СМИ Читать далее –>
- КНР будет играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса" — Си Цзиньпин Читать далее –>
- Российские военные пытаются добиться хотя бы незначительных успехов перед потерей инициативы в Украине – ISW Читать далее –>
- Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса Читать далее –>
- Мобилизация в РФ: если бы не заградительные отряды, то большинство россиян сбежали бы с поля боя Читать далее –>
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