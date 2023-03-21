Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поездка японского премьера в Украину и рассекречивание документов о происхождении коронавируса: главные новости ночи 21 марта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3743
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поездка японского премьера в Украину и рассекречивание документов о происхождении коронавируса: главные новости ночи 21 марта

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 марта 2023 года:

  • Внезапный визит: премьер-министр Японии направляется в Украину — СМИ Читать далее –>
  • КНР будет играть "конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса" — Си Цзиньпин Читать далее –>
  • Российские военные пытаются добиться хотя бы незначительных успехов перед потерей инициативы в Украине – ISW Читать далее –>
  • Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса Читать далее –>
  • Мобилизация в РФ: если бы не заградительные отряды, то большинство россиян сбежали бы с поля боя Читать далее –>

Читайте также:

Потери россиян на 20 марта: еще 700 российских солдат добавились в список "хороших русских"

Потери россиян на 20 марта: еще 700 российских солдат добавились в список "хороших русских"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3743
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация