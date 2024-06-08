Поездка Зеленского в Париж: стали известны результаты встречи президентов Украины и Франции

Украина благодарна Франции и французскому народу за смелость и лидерство.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, — пишет офис главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что Франция поддерживает наших защитников на фронте, оборону украинских городов от российских ударов и глобальное давление на Россию из-за этой несправедливой войны.

В частности, президент отметил договоренность об открытии в Украине офиса компании KNDS, вместе с которой в Украине будут производиться боеприпасы для артиллерии 155 калибра.

Лидеры обсудили ситуацию в поле боя, российские попытки расширить войну и возможность им противодействовать. Владимир Зеленский поблагодарил Францию за новый мощный оборонный пакет и весомый шаг по возможности уничтожать оружие и позиции россиян, из которых они избивают по украинским городам, в частности, по Харькову.

«Именно такие смелые антитеррористические шаги нужны и дальше – это Путин должен чувствовать, что его возможности ограничены, а не те, кто защищает свою жизнь от его ударов», – подчеркнул президент.

Лидеры также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, в котором примет участие Эммануэль Макрон, и участие Франции в реализации Украинской формулы мира, в частности, пункта радиационной и ядерной безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине первой серии самолетов «Мираж-2000» и о начале подготовки пилотов и инженеров для обслуживания истребителей.

«Мы не можем позволить России навязывать собственные лимиты, свои красные линии по нашему военному сотрудничеству, поскольку Украина имеет легитимное право на оборону. Именно поэтому наша поддержка будет продолжаться во всех сферах и секторах», – подчеркнул он.

Также Эммануэль Макрон заверил, что Франция будет поддерживать Украину на уровне ЕС, чтобы наше государство получило решение о начале переговоров до конца месяца, и на уровне НАТО во время саммита в Вашингтоне.

Также читайте После встречи Зеленского и Макрона Украина и Франция подписали четыре документа: о чем идет речь

«Россия сознательно пошла на перекройку границ, усиление гибридной войны против нашего Европейского континента, против безопасности, против наших демократий, так что когда речь идет о безопасности Украины – речь идет о нашей собственной безопасности. И я хочу заверить, что Франция станет надежным партнером. Украинцы могут рассчитывать на нашу поддержку в долгосрочной перспективе», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Франция разрешила Украине бить дальнобойными ракетами Scalp по РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.