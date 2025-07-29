Погиб депутат Валерий Савенко: что о нем известно

Валерий Савенко

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На 59-м году жизни трагически погиб Валерий Савенко — депутат Новоукраинского районного совета, военнослужащий ВСУ и многолетний представитель политической силы ВО «Батькивщина».

О его смерти сообщила областная организация партии на Кировоградщине в Facebook

Что о нем известно

Родился 23 апреля 1967 года в селе Акимовка. После срочной службы получил экономическое образование, работал в налоговой инспекции и бизнесе. С 2006 года занимался государственным управлением: дважды возглавлял Новоукраинский районный совет, а в 2015 году был назначен председателем районной государственной администрации. В 2020 году избран депутатом райсовета от ВО «Батькивщина».

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Валерий Савенко был известной личностью в регионе, неоднократно занимал руководящие должности в органах местного самоуправления. С начала полномасштабного вторжения России присоединился к территориальной обороне, а затем — к рядам Вооруженных сил Украины, где служил в составе инженерно-саперного батальона, возглавляя финансовую службу.

«Мы потеряли настоящего побратима, мудрого руководителя, искреннего человека с открытым сердцем и глубоким чувством долга», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП погиб народный депутат от партии «Голос», секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Ярослав Рущишин.

Также сообщалось, что после длительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни Сергей Федорович Швец - украинский журналист, политический обозреватель и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа».

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