"Погибнет много российских солдат": Кулеба заявил о готовности украинских военных защищать страну от вторжения РФ

"Погибнет много российских солдат": Кулеба заявил о готовности украинских военных защищать страну от вторжения РФ

По словам Кулебы, Киев сотрудничает со своими союзниками для сдерживания Кремля, однако в случае нападения украинская армия будет готова защитить свои территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британским журналистам заявил, что украинские военнослужащие готовы защищать страну от вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает SkyNews.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев сотрудничает со своими союзниками, в частности с Вашингтоном и Лондоном, по способам сдерживания Кремля. Однако в случае нападения Москвы украинская армия будет готова защитить свои территории.

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"Мы, вместе с партнерами, должны сделать эту цену невыносимой для Путина, — высказался Кулеба и продолжил: — Они (США и другие союзники. — Ред.) могут нанести экономический удар. Мы же будем бороться на земле".

"Мне жаль это говорить, но погибнет много российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло", — добавил министр МИД Украины.

Главный дипломат страны также описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения. Речь идет, в частности, о политических сообщениях, санкциях и более тесном сотрудничестве с партнерами.

Кулеба отметил, что не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", — указал министр иностранных дел.

Напомним, что Дмитрий Кулеба 8-9 декабря находится в Великобритании с рабочим визитом.

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