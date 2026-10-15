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«Погибнут десятки миллионов людей»: Портников назвал катастрофой возвращение Трампа к власти
Политическое поражение республиканцев на выборах в Конгресс США могло бы повлиять на дальнейший курс американского президента.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усугубило глобальную нестабильность и создало риск масштабного военного столкновения.
Об этом Виталий Портников рассказал в эфире Эспрессо.
Журналист убежден, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США имела негативные последствия для международной безопасности. Он предположил, что в случае иного результата выборов мир мог бы избежать нынешнего масштаба экономического кризиса и войны с Ираном.
Кроме того, по мнению Портникова, Украина могла бы продолжать получать американскую помощь, а у Путина не было бы возможности рассчитывать на использование Соединенных Штатов в собственных интересах.
«Победа Трампа на президентских выборах в своей стране — это большая американская и большая мировая трагедия, катастрофа», — заявил Портников.
Журналист подчеркнул, что с момента возвращения Трампа в Белый дом опасается масштабного международного конфликта из-за решений и ошибок американского президента.
«Я считаю, что если это правление не закончится Третьей мировой войной и гибелью десятков миллионов людей в этой кровавой бане, это просто нам повезет», — сказал он.
Портников добавил, что такие опасения возникли у него после того, как он увидел поведение Трампа по возвращении к власти.
В то же время журналист предположил, что мир может избежать катастрофического сценария. Одним из факторов, способных повлиять на политику Трампа, он назвал возможное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.
По мнению Портникова, такой результат мог бы вынудить Республиканскую партию пересмотреть сотрудничество с ультраправыми силами и содействовать политическому оздоровлению страны в преддверии президентских выборов 2028 года.
Однако журналист рассматривает такой сценарий скорее как надежды, а не как прогноз.
Ранее сообщалось, что Украина переживает период критической уязвимости, испытывая усиленное давление со стороны России и Соединенных Штатов.
Мы ранее информировали, что Дональд Трамп делает ставку на скорейшее мирное соглашение с Украиной, даже если оно будет предусматривать болезненные уступки Киева.