ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
55
Время на прочтение
2 мин

«Погибнут десятки миллионов людей»: Портников назвал катастрофой возвращение Трампа к власти

Политическое поражение республиканцев на выборах в Конгресс США могло бы повлиять на дальнейший курс американского президента.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом усугубило глобальную нестабильность и создало риск масштабного военного столкновения.

Об этом Виталий Портников рассказал в эфире Эспрессо.

Журналист убежден, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США имела негативные последствия для международной безопасности. Он предположил, что в случае иного результата выборов мир мог бы избежать нынешнего масштаба экономического кризиса и войны с Ираном.

Кроме того, по мнению Портникова, Украина могла бы продолжать получать американскую помощь, а у Путина не было бы возможности рассчитывать на использование Соединенных Штатов в собственных интересах.

«Победа Трампа на президентских выборах в своей стране — это большая американская и большая мировая трагедия, катастрофа», — заявил Портников.

Журналист подчеркнул, что с момента возвращения Трампа в Белый дом опасается масштабного международного конфликта из-за решений и ошибок американского президента.

«Я считаю, что если это правление не закончится Третьей мировой войной и гибелью десятков миллионов людей в этой кровавой бане, это просто нам повезет», — сказал он.

Портников добавил, что такие опасения возникли у него после того, как он увидел поведение Трампа по возвращении к власти.

В то же время журналист предположил, что мир может избежать катастрофического сценария. Одним из факторов, способных повлиять на политику Трампа, он назвал возможное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.

По мнению Портникова, такой результат мог бы вынудить Республиканскую партию пересмотреть сотрудничество с ультраправыми силами и содействовать политическому оздоровлению страны в преддверии президентских выборов 2028 года.

Однако журналист рассматривает такой сценарий скорее как надежды, а не как прогноз.

Ранее сообщалось, что Украина переживает период критической уязвимости, испытывая усиленное давление со стороны России и Соединенных Штатов.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп делает ставку на скорейшее мирное соглашение с Украиной, даже если оно будет предусматривать болезненные уступки Киева.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie