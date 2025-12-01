Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Украинские пограничные пункты пропуска получили письмо о запрете выпускать за границу экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака», — говорится в коротком заявлении народного избранника.

Напомним, 28 ноября работники НАБУ и САП провели обыски у Ермака. В бюро лишь сообщили, что следственные действия санкционированы и осуществлялись в рамках расследования.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. После этого глава государства своим указом уволил с должности руководителя ОП.

Ермак прокомментировал свое увольнение и заявил, что продолжит считать Зеленского другом. Экс-чиновник отметил, что именно его делегации на переговорах с США удалось добиться, чтобы «документ из 28 пунктов», содержащий требования РФ о «сдаче» территорий и отказе от НАТО, «больше не существовал». Ермак добавил, что «осталось несколько сложных пунктов», но Зеленский «не подпишет ничего, что противоречит интересам Украины».

А еще Ермак сообщил, что собирается отправиться на фронт.

Сейчас Зеленский ищет нового человека на должность главы Офиса президента. Как сообщил 30 ноября советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, Зеленский еще не определился с преемником Ермака.