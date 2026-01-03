Похищение Мадуро США: CNN о действиях Трампа, продемонстрировавших внезапную решимость и его неограниченную силу

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Ночью в столице Венесуэлы Каракас произошли взрывы. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что лидера страны Николаса Мадуро задержали и вывезли из страны — вместе с супругой.

Обнаружения неукротимой власти не бывают более откровенными, чем похищение действующего президента из его столицы посреди ночи, говорится в материале CNN.

Издание отмечает, что сообщение Трамп в Truth Social продемонстрировало, что американский лидер может действовать решительно, внезапно и, возможно, безрассудно, стремясь достичь своих целей внешней политики, несмотря на прецеденты, последствия или международное право.

Реклама

«Операция по вывозу президента Венесуэлы и его супруги из их тщательно охраняемого места в Каракасе для, вероятно, встречи с американской судебной системой действительно происходит по предполагаемой, хотя и экстремальной схеме для того, кого США называют беглецом, за чью голову назначена награда 50 млн долларов», — идет.

Однако, акцентирует CNN, исключение состоит в том, что Мадуро — глава государства, чья страна является жертвой различных текущих политических целей США. Именно поэтому, о чем бы ни шла речь в обвинительных актах, это всегда будет ощущаться как политическая операция.

Администрации Белого дома стремились устранить левоориентированный, однако автократический, а порой и жестокий режим Венесуэлы — то ли для борьбы с наркоторговлей, то ради нефти, то ли для регионального объединения.

Именно второй термин Трампа, отмечается в статье, пропагандировал прекращение роли Мадуро как авторитетного лидера огромной региональной сети наркоторговли.

Реклама

«Но они столкнулись с парадоксом, предлагая Мадуро просто отстраниться от власти: он не мог быть одновременно авторитетным лидером и человеком, который мог бы уйти из своей роли через мгновение», — говорится в статье.

Доказательства того, что Мадуро был на вершине региональной сети, также не были такими весомыми, как надеялся Белый дом. Хотя Венесуэла разрешала торговлю наркотиками со своего воздушного пространства и берегов, а ведущий мировой производитель кокаина, Колумбия, расположен сразу за границей.

«Но картели Мексики и Колумбии были большими игроками, однако, похоже, привлекали меньше внимания американских военных. Глубоко в основе этих действий лежат более широкие амбиции Вашингтона по усилению контроля над своей ближней заграницей, которую они назвали обновленной доктриной Монро», — отмечает CNN.

Отмечается, что податливая Венесуэла лучше для рынков углеводородов США, но самое главное — это место, куда могут вернуться миллионы венесуэльцев, которые сейчас ищут убежище в Штатах.

Реклама

«Но пока непонятно, что будет дальше, есть ли непосредственный преемник, готовый пережить такой же риск похищения. Также остается непонятным, разжигает ли это антиамериканскую ярость, или извещает о днях празднования конца диктатуры, которая неправильно руководила экономикой венесуэльцев и довела ее до свободного падения статьи», — подвергся свободе.

Впрочем, уход Мадуро — это победа для Трампа, «но хаос или крушение после него обернутся катастрофическими последствиями». План «что дальше» важнее потрясающей демонстрации могущества США в небе над Каракасом рано утром субботы, констатирует CNN.

Напомним, Трамп лично заявил о вывозе лидера Мадуро Венесуэлы из страны. По его словам, США успешно нанесли широкомасштабный удар против страны. Операцию он назвал превосходной.

Сенатор-республиканец штата Юта Майк Ли говорит, что Мадуро был задержан для суда в США. Как будто боевые действия, которые произошли ночью, были направлены для защиты тех, кто выполнял ордер на арест.

Реклама

В то же время в Венесуэле требуют немедленных доказательств, что Мадуро и его жена живы. Вице-президент страны Делси Родригес требовала немедленных «доказательств жизни».