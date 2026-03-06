Похищение века в центре Европы: все детали дерзкого захвата украинцев в Венгрии

Виктор Орбан / © ТСН.ua

В Венгрии разворачивается беспрецедентный дипломатический скандал. В четверг, 5 марта, власти без объяснения причин задержали два автомобиля инкассаторской службы украинского государственного «Ощадбанка». Семь граждан Украины, сопровождавших ценный груз, фактически оказались в статусе заложников.

ТСН.ua собрал все подробности резонансного события.

По официальной информации «Ощадбанка», инкассаторы осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским финансовым учреждением. Рейс выполнялся согласно всем международным правилам транспортировки и действующим европейским таможенным процедурам.

В задержанных автомобилях находились значительные активы:

40 миллионов долларов США;

35 миллионов евро;

9 кг золота.

Как отреагировала Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с критикой действий Будапешта. В своем заявлении в социальной сети Х он подчеркнул, что действия венгерских правоохранителей обладают всеми признаками государственного терроризма.

«Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Фактически говорится, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та сила, о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет», — подчеркнул глава МИД.

Руководство «Ощадбанка» выдвинуло категорическое требование немедленного освобождения своих сотрудников, возврата имущества и обеспечения безопасного возвращения бригады инкассации в Украину. Банк находится в постоянном контакте со стражами порядка и дипломатами.

Со своей стороны, Министерство иностранных дел уже направило официальную ноту протеста правительству Венгрии. Кроме того, в ближайшее время Киев планирует обратиться к руководству Европейского Союза с призывом дать четкую правовую и политическую оценку действиям Будапешта, грубо нарушающим международные нормы.

В МИДе также призвали украинцев воздержаться от визитов в Венгрию. Дипломаты предупреждают о произволе местных властей.

«В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей», — говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер МИД Георгий Тихий, отметил, что по состоянию на данный момент, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или увольнению граждан Украины венгерская сторона не предприняла.

С официальным заявлением выступил и Национальный банк Украины. В сообщении также выдвигается требование немедленно уволить украинцев.

«Мы требуем от властей Венгрии немедленного увольнения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза», — говорится в заявлении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный, комментируя сообщение НБУ, добавил: «Реакция на незаконные действия будет!»

Куда же делись украденные деньги?

Как сообщили источники ТСН в дипломатических кругах машины украинского государственного банка были спрятаны на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии.

Речь идет о силовой структуре, подчиняющейся Министерству внутренних дел страны.

А в официальном заявлении «Ощадбанка» говорилось, что инкассаторы, задержанные в Венгрии, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов страны. В то же время, банк до сих пор не получил никаких сообщений от венгерской стороны.

«По официальным данным, полученным „Ощадом“, семь его сотрудников, сопровождавших инкассаторские машины, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов Венгрии», — говорится в сообщении.

К слову, с начала полномасштабного вторжения 2022-го перевозка иностранной валюты и банковских металлов «происходит исключительно наземным путем».

Андрей Пышный добавил, что его заместитель Алексей Шабан вместе с командой банка срочно отправляется в Будапешт для выяснения обстоятельств ситуации.

По словам Пышного, Нацбанк держит ситуацию на контроле и параллельно готовит обращение к международным партнерам и регуляторам по соблюдению процедур CIT-контроля в еврозоне и действиям венгерской стороны.

«Украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Мы требуем от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания работников Сбербанка», — подчеркнул он.

Также национальная полиция Украины уже открыла уголовные производства по факту угона граждан Украины и авто «Ощадбанка» на венгерской территории.

В чем украинцев винит Венгрия?

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на национальную налоговую и таможенную администрацию Венгрии, Будапешт обвиняет семерых похищенных украинцев в отмывании средств.

Венгры утверждают, что их правоохранители остановили два автомобиля, которые якобы перевозили значительные суммы наличных и против задержанных было возбуждено уголовное производство.

По информации медиа, в Венгрии заявили, что среди задержанных может быть бывший генерал украинских спецслужб, однако его имя пока официально не разглашается.

Между тем, представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети Х заявил, что граждан Украины задержали в связи с «перевозкой через Венгрию крупных партий наличных и золотых».

Венгерский чиновник практически выставил представителей украинского банка «мафией». Он утверждает, что «операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали лица с военным опытом».

«На основании этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии», — добавил Ковач.

Интересной деталью является тот факт, что в тот же день, как похитили украинцев, премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Антитеррористический центр Венгрии. Именно это учреждение похитило украинцев. Однако официально визит объяснили обсуждением угрозы терроризма и необходимостью усиления контроля за пассажирским трафиком.

Чем же Орбану «насолила» Украина?

До этого конфликта президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на кредит в размере 90 миллиардов евро для финансирования оборонных программ. По его словам, эти средства необходимы, в частности для предоплаты за будущие поставки истребителей.

Глава государства выразил надежду, что ни один из лидеров стран Европейский Союз не будет блокировать выделение финансирования. В то же время, он намекнул на позицию премьер-министра Венгрия Виктора Орбана, заметив, что в случае блокирования передаст контакты такого человека украинским военным.

Зеленский также отмечал, что отсутствие этого финансирования оказывает непосредственное влияние на обеспечение Вооруженные силы Украины современным вооружением.

Также Венгрия и Словакия потребовали предоставить доступ к поврежденному нефтепроводу «Дружба». В ответ на это, Зеленский, отметил на необходимости взаимоуважения между странами и напомнил, что инфраструктуру разрушила Россия.

Обиженный Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода «Дружба» в Украине. Он отметил, что для этого есть «политические и финансовые инструменты». Однако на этом пугалки Венгрии не закончились. По его словам, Будапешт может приостановить транзит важных для Украины поставок, если Киев не возобновит работу нефтепровода.

Кроме того, венгерский премьер заявлял, что выступает против вступления Украины в Европейский Союз, утверждая, что это может представлять угрозу венгерской экономике и фермерам. По его словам, у Украины якобы нет технических препятствий для возобновления работы нефтепровода.

А также, в правительстве страны заявили о дедлайне на восстановление транзита российской нефти через трубопровод и снова требуют предоставить доступ инспекторам к станции «Броды». Киеву потребовали выполнить условия Будапешта в течение трех дней.