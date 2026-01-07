ТСН в социальных сетях

Политика
579
1 мин

Похитить Кадырова: глава Чечни шокирован предложением Зеленского

Испуганный ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров назвал призыв к его захвату попыткой «сорвать мирное урегулирование» войны в Украине.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленский и Кадыров

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Чечни Рамзан Кадыров и Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что США могли бы провести военную операцию по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы надавить на президента государства-агрессора Владимира Путина для прекращения войны. Такое предложение изрядно шокировало ставленника Кремля в Чечне.

Реакцию Кадырова цитируют пропагандисты российского государственного агентства ТАСС.

Глава Чечни серьезно отнесся к возможности своего похищения после проведенной американцами спецоперации в Венесуэле.

В ответ он смог лишь заявить, что такая просьба к администрации президента США Дональда Трампа является «унизительной» для украинского лидера.

Испуганный Кадыров назвал призыв к его захвату попыткой «сорвать мирное урегулирование» войны в Украине, которую Кремль ведет уже почти четвертый год при непосредственном участии главы Чечни.

Ранее, высказывая в разговоре с журналистами мнение о возможности захвата Рамзана Кадырова, президент Зеленский назвал соратника Путина «убийцей».

«Вот пример с Мадуро: провели [США] операцию, результат все видели. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с этим Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит и задумается», — сказал украинский лидер.

Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что РФ сейчас невыгодно прекращать боевые действия. Мол, мир возможен только тогда, когда «Украина станет регионом России».

