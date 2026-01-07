- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 579
- Время на прочтение
- 1 мин
Похитить Кадырова: глава Чечни шокирован предложением Зеленского
Испуганный ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров назвал призыв к его захвату попыткой «сорвать мирное урегулирование» войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что США могли бы провести военную операцию по захвату главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы надавить на президента государства-агрессора Владимира Путина для прекращения войны. Такое предложение изрядно шокировало ставленника Кремля в Чечне.
Реакцию Кадырова цитируют пропагандисты российского государственного агентства ТАСС.
Глава Чечни серьезно отнесся к возможности своего похищения после проведенной американцами спецоперации в Венесуэле.
В ответ он смог лишь заявить, что такая просьба к администрации президента США Дональда Трампа является «унизительной» для украинского лидера.
Испуганный Кадыров назвал призыв к его захвату попыткой «сорвать мирное урегулирование» войны в Украине, которую Кремль ведет уже почти четвертый год при непосредственном участии главы Чечни.
Ранее, высказывая в разговоре с журналистами мнение о возможности захвата Рамзана Кадырова, президент Зеленский назвал соратника Путина «убийцей».
«Вот пример с Мадуро: провели [США] операцию, результат все видели. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с этим Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит и задумается», — сказал украинский лидер.
Напомним, недавно глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что РФ сейчас невыгодно прекращать боевые действия. Мол, мир возможен только тогда, когда «Украина станет регионом России».