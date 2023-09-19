"Похода на Москву не будет": Данилов рассказал, как закончится власть Путина

В Украине знают, кто руководит мятежом и как он будет происходить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что повторения похода "вагнеровцев" на Москву больше не будет, но в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ.

Об этом Данилов заявил во время своего интервью в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что в Киеве знают кто руководит мятежом и как он будет происходить.

"Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они там кучуются "И это понимаемый факт. И мы понимаем, кто этим управляет, как это происходит. Вопрос, когда на России произойдет очередной мятеж — это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что в отношении Кадырова (Тяжелая болезнь Рамзана Кадырова – ред.) – это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы", — сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что российские олигархи, жившие очень хорошей жизнью, после безумного решения Путина, должны забывать о своем спокойном стиле жизни.

На вопрос о том, готово ли международное сообщество к развалу России, Данилу ответил, что "многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распаться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс".

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с его отравлением.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские олигархи способны совершить мятеж против путинской власти в РФ.

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