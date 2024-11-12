Похороны могут стать дороже: в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект

Предложенные изменения в Налоговый кодекс могут привести к значительному увеличению стоимости захоронений на кладбищах Украины.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12189, которым предлагается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) операций по поставке услуг по захоронению, а также отменить упрощенную систему налогообложения для ритуальных услуг.
Об этом говорится в карточке документа.
Согласно пояснительной записке в законопроект об особенностях налогообложения предоставлятелей ритуальных услуг, документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, а именно:
- исключить нормы, предусматривающие освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров государственными и коммунальными службами;
- упразднить предоставлятелям ритуальных услуг возможность применить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Целью законопроекта нардепы назвали решение проблемы, возникающей в связи с предложенной демонополизацией сферы предоставления ритуальных услуг, введением возможности функционирования кладбищ, крематориев и колумбариев частной формы собственности, что в свою очередь требует внесения предложенных изменений для соблюдения принципа равенства всех плательщиков перед законом и недопущением каких-либо проявлений налоговой дискриминации.
Напомним, Верховная Рада Украины зарегистрировала доработанный законопроект, предлагающий отменить уголовное наказание в виде заключения на 3-5 лет за создание и распространение интимного контента взрослыми.
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