Похоже на игру в команде Путина: Туск ответил на угрозы Орбана заблокировать санкции ЕС против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск 25 января отреагировал на угрозы своего венгерского коллеги Виктора Орбана заблокировать санкции Евросоюза против России.

Свое мнение он выразил в социальной сети Х.

Туск, чья страна председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде кремлевского правителя Владимира Путина.

"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно понятно, что в этой великой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта", – говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украине условия для продления санкций ЕС против агрессорки России. Речь идет о продлении транзита российского газа.

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