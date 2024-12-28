Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй фронт – громкое заявление Зеленского

Зеленский пригрозил Фицо, что "произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы" могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом.

Российский диктатор Путин, похоже, поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", – сказал глава государства.

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Зеленский напомнил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ударами значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

"Благодаря героической работе наших энергетиков и спасительному сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими нашими партнерами мы не допустили блекаута в Украине. Теперь Фицо вовлекает еще и Словакию в попытку России причинить боль украинцам", — пишет президент.

Зеленский упрекнул словацкого премьера в том, что поддержка преступной российской агрессии "абсолютно аморальна", а также объяснил, почему поступки Фицо – в ущерб Словакии.

"Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без по меньшей мере 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество. Да, импорт электричества для спасения это значительные средства", – отметил глава государства.

По его словам, доля Словакии в импорте электричества в Украину составляет около 19%. Украина работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставки электричества.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейской сообществом", – резко подытожил Зеленский.

Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа.

Отметим, что 22 декабря Фицо посетил Москву, где имел "длительный разговор" с диктатором Путиным после заявления президента Зеленского о невозможности продления транзита российского газа через Украину.

В то же время эксперт по энергетике Александр Харченко объяснил, повлияет ли заявление Фицо на энергосистему Украины.

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