"Похоже, Путин теперь хочет уничтожить Киев": Bild прогнозирует самую тяжелую осень и зиму из-за дефицита ПВО

План — заморозить миллионы людей: в Bild назвали истинную причину ожесточенных баллистических ударов по Киеву

Реклама

Массированные ракетные обстрелы украинской столицы не являются признаком силы Кремля, а наоборот свидетельствуют о растущем отчаянии российского диктатора Владимира Путина из-за неспособности достичь стратегических целей на фронте. Однако киевлянам от этого не легче — наоборот, похоже, Путин теперь хочет уничтожить Киев до наступления зимы, поэтому жителям столицы будет еще труднее.

Об этом пишет заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

На днях немецкий журналист в очередной раз побывал в Киеве и поделился своими впечатлениями от визита.

Реклама

«Меня разбудили взрывы. Я слышу четыре удара, смотрю на свой смартфон и вижу: ракетные обстрелы! Шесть месяцев назад, когда я последний раз был в Украине, я уже перевернулся бы в постели. "Противовоздушная оборона сработает", — сказал бы я себе. И просто снова заснул. Теперь я спускаюсь в подвал гостиницы, как и многие другие», — пишет он.

Журналист напомнил, что у украинской армии почти не осталось противоракетной системы Patriot для перехвата баллистических ракет, выпущенных российской армией.

«Как мэр Киева, я никогда не сталкивался с чем-то подобным с начала войны: атаки российскими баллистическими ракетами хуже, чем когда-либо раньше! Путин находится под таким давлением из-за силы Украины, что теперь, очевидно, хочет разбомбить Киев в клочья до начала зимы. Нам срочно нужно больше зенитных ракет Patriot от наших партнеров, включая Германию, чтобы мы могли лучше защищаться от этих атак», — цитирует издание слова мэра Киева Виталия Кличко.

Несмотря на отсутствие значительных достижений на фронте, многие эксперты уверены, что Путин по-прежнему не захочет участвовать в серьезных переговорах и выберет путь эскалации.

Реклама

«Украинцы знают, что за свой успех в остановке российской армии на фронте и в ударах по топливным складам в России они заплатят высокую цену: жестокими ракетными обстрелами их гражданской инфраструктуры и постоянными смертями среди гражданского населения», — отмечает автор статьи.

«Путин не изменил своих военных целей и нет абсолютно никаких признаков того, что он готов к компромиссу. Россия попытается обеспечить, чтобы миллионы людей остались без электричества и отопления этой осенью и зимой, даже хуже, чем в прошлую зиму», — рассказывает источник Bild в украинском правительстве.

Военный эксперт Нико Ланге наблюдает изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Вместо того чтобы критиковать украинские атаки на российскую территорию и даже столицу Москву, Трамп заявил, что эта эскалация может привести к скорейшему завершению войны. Присутствовавший на саммите НАТО в Анкаре Ланге заявил: «В ходе обсуждений также стало понятно, что США на самом деле помогают, по крайней мере, некоторыми ударами, которые Украина наносит вглубь России». К примеру, «информацией о позициях российских систем ПВО». Ланге подытожил: «Это представляет собой изменение позиции Трампа».

Немецкий репортер Пауль Ронцхаймер подчеркивает, что, несмотря на постоянную угрозу с воздуха и разрушения, украинская столица демонстрирует невероятную стойкость, а подобные акты агрессии лишь усиливают ярость украинцев и их желание оказывать сопротивление.

Реклама

«Но они (украинцы — Ред.) также знают: зима приближается быстро — а вместе с ней и страх перед попыткой Путина позволить людям замерзнуть до смерти», — подытожил автор статьи.

Удары РФ по Киеву — последние новости

Ранее в Le Monde предупредили, что Россия изменила тактику ударов по Киеву, комбинируя баллистические ракеты с реактивными беспилотниками и увеличивая количество средств поражения.

Напомним, что 11 июля Россия третий раз за неделю атаковала Киев: гремели взрывы, вспыхнули пожары, есть раненые. Сигнал тревоги в столице раздался только после трех взрывов через несколько минут.

Предыдущий удар С-400 по Киеву произошел ночью 8 июля, при этом Воздушные силы не успели включить сигнал тревоги, который опоздал на минуту .

Реклама

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 8 июля погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Также россияне атаковали Киев и пригород 6 июля. Тогда из 23 запущенных баллистических ракет и 6 противокорабельных ракет «Циркон» или «Оникс» украинской противоракетной обороной не было перехвачено ни одной.

Во время этого удара в Киеве погибли 19 человек.

В результате удара в Вишневом погибли 9 человек.

Реклама

Новости партнеров