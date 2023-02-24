Похожие на иранские дроны-камикадзе: РФ может получить 100 китайских беспилотников — Der Spiegel

Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе, хотя США и Германия предупредили Пекин не снабжать оружием РФ.

Однако согласно информации, полученной Der Spiegel, Пекин и Москва якобы ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле.

Информация, полученная СМИ, указывает на то, что запланированное сотрудничество между Пекином и Москвой продолжается, несмотря на предупреждения других стран.

Боеголовка весом до 50 кг

Согласно этой информации, российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology по массовому производству дронов-камикадзе для России.

Сообщается, что компания Bingo согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставками Министерству обороны России до апреля 2023 года. Военные эксперты полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

Источники считают, что конструкция беспилотного летательного аппарата может походить на иранский дрон-камикадзе Shaheed 136.

Планы для фальсифицированных транспортных документов

На следующем этапе Bingo, как сообщается, планирует поставлять компоненты и ноу-хау в Россию, чтобы страна могла самостоятельно производить около 100 беспилотников в месяц.

Очевидно, в прошлом году у Китая уже были планы оказать российской армии значительно большую поддержку, чем было известно ранее. Согласно информации, полученной изданием, компании, подконтрольные Народно-освободительной армии Китая, планировали поставлять запасные части для российских истребителей СУ-27 и других моделей.

Журналисты узнали, что, очевидно, уже были разработаны планы подделать документы, сопровождающие товары, чтобы запчасти для военных самолетов выглядели как запасные части для гражданской авиации.

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Китайский мирный план: детали

Напомним, что 24 февраля 2023 года Китай обнародовал мирный план завершения войны в Украине.

Он состоит из 12 пунктов, в которых говорится об отказе от менталитета "холодной войны" и возобновлении экспорта зерна.

В то же время директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что мирный план может подготовить почву для того, чтобы Китай предпринял открытые пророссийские шаги, например, поставки определенного оружия.

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