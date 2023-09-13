Похвасталась оргазмами и призвала голосовать: политик топлесс с любовником записала скандальное видео

Политическая кандидатка, баллотирующаяся на государственный пост в Колумбии, шокировала избирателей.

Об этом пишет Daily Mail.

В Сети появилось скандальное видео, где Каталина Харамильо топлесс рассказывает о ночи "оргазмов" и умоляет людей "не забыть" пойти на избирательные участки.

Каталина Харамильо с любовником / Фото: скриншот с видео

На кадрах, снятых самой Харамильо, видно, как она лежит рядом с мужчиной после ночи страстных занятий сексом.

"Здравствуйте, сегодня ваша кандидатка в Ассамблею Партии зеленых, номер 74, проснулась очень счастливой. С любовью она проснулась от многих оргазмов. Она провела ночь при потрясающем полнолунии, прося, чтобы это собрание стало реальностью для женщин и крестьянства. Итак не забывайте, голосуйте за Ассамблею, Партию зеленых, ту, что с подсолнечником, номер 74. До свидания", — говорит в видео политик на испанском.

Это видео 44-летняя Харамильо послала сотрудникам своей предвыборной кампании в WhatsApp. Выборы должны пройти 29 октября.

Каталина Харамильо / Фото: Facebook

После этого она обратилась в Facebook и попросила избирателей "понять" ее ситуацию. По ее словам, ролик слили в Сеть без ее разрешения.

"В рамках кампании мы намерены провести все расследования и все процедуры, чтобы выяснить, что произошло, и я прошу всех моих избирателей и последователей с большим пониманием относиться к этой ситуации, жертвой которой я стала", — написала она.

Каталина Харамильо / Фото: Facebook

В разговоре с местным изданием новостей El Colombia Харамильо сказала, что это не официальное видео предвыборной кампании. Также она подчеркнула, что не показывает никаких "интимных частей" своего тела и заявила, что сексуальное удовольствие является "правом".

"Я не показываю ни одной интимной части и не говорю вульгарно, оргазмы – это часть сексуальности и прав, которые имеют женщины и мужчины", – прокомментировала она.

Напомним, появилась реакция Сената США по поводу скандала с Илоном Маском и Украиной. Там призвали пересмотреть контрактные отношения Штатов с SpaceX.

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