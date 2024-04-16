Поиск снарядов для Украины: президент Чехии сделал громкое заявление

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины набрала обороты. В настоящее время идет работа над поиском денег и партнеров для закупки артснарядов за пределами Европы.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Злин на юго-востоке страны, сообщает ČTK.

"Я думаю, что это отражение того, что все осознают определенный долг по обещанной поддержке Украины, где Европейский Союз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло", — подчеркнул он.

По его словам, искать помощь для Украины, которая уже более двух лет воюет с Россией, нужно везде – где это возможно.

"Если мы не хотим, чтобы Украина упала, что, безусловно, не в наших интересах, то хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно", — подчеркнул чешский президент .

Как сообщалось, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага заключила контракты на покупку 180 тысяч артснарядов для ВСУ. Что больше – страна работает над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов.

В начале марта стало известно, что Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел заявил, что, по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

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