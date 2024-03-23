Пока Конгресс медлит с помощью Украины, Путин не сидит сложа руки — Белый дом

За каждый день промедления Конгресса украинцы платят своей кровью.

Администрация президента США Джо Байдена возмущена последней ракетной атакой России на Украину и подчеркнула, что кремлевский лидер пытается воспользоваться каждым днем, чтобы поразить мирных украинцев.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Это еще раз демонстрирует, насколько важно значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры», — подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби заметил, что Путин не сидит сложа руки, пока Украина остается без поставок оборонной помощи: «Он использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны».

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Советник Белого дома в очередной раз призвал Палату представителей как можно скорее принять законопроект с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности, чтобы обеспечить Украину жизненно важным вооружением.

"И как мы увидели только за последние два дня, каждый день задержек в Палате — это еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью", — резюмировал представитель администрации США.

Напомним, в Палате представителей США инициировали отставку спикера Джонсона. Инициатором стала представительница трампистского крыла в Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

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