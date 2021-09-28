Пока Меркель на посту: у Путина готовы провести встречу "Нормандской четверки"

Пока Меркель на посту: у Путина готовы провести встречу "Нормандской четверки"

Кремль обвиняет Киев в затягивании процесса.

В России заявили о готовности провести встречу "Нормандской четверки" пока немецкий канцлер Ангела Меркель находится на этом посту.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Интефакс.

Следует заметить, что в Кремле в очередной раз обвинили Украину в затягивании процесса подготовки.

"Всем бы хотелось провести его как можно раньше. Совершенно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков сказал о том, что саммит не удасться провести, поскольку его нужно тщательно подготовить.

"Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности любых результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", — подчеркнул представитель Путина.

Напомним

Ангела Меркель перед тем, как уйти с должности канцлера, пытаться организовать встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандской формате.

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