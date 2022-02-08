"Пока нас пугают войной, финансовые рынки на это очень чувствительно реагируют": Игорь Палица советует заботиться об экономической безопасности

Народный депутат Украины, лидер партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица призывает украинцев перестать паниковать по поводу вероятного вторжения российских войск в Украину. Сейчас, отмечает политик, следует прежде всего заботиться об экономической безопасности, а к войне нужно быть готовыми все время.

Об этом нардеп от Луцка рассказал в комментарии Информационному агентству Волынские Новости во время своего визита на Волынь 8 февраля.



"Я бы не акцентировал внимание на угрозе военного вторжения. Нам нужно работать сегодня над тем, чтобы люди выжили. Чтобы оптимизировать расходы на жилье, на тарифы. Бороться с несправедливостью при выделении земли. Чтобы в нынешней непростой экономической ситуации бизнес мог выжить и развиваться", – отмечает Игорь Палица.



"Пока нас все пугают войной, пока наши иностранные "партнеры" рассказывают о том, что нужно убегать, выезжать, вывозить семьи дипломатов, финансовые рынки на это очень чувствительно реагируют. И страна может оказаться в ситуации, когда угроза финансовой гибели будет намного реальнее, чем угроза, что кто-то на нас нападет", – отмечает политик.



"Поэтому я бы сейчас прекратил панику, перестал бы рассказывать о том, что вот, мол, давайте немедленно готовиться, потому что завтра на нас могут напасть. Я сейчас думал бы, как правильно жить, как правильно распределять ресурсы, как все же требовать от центральной власти пойти на понижение налогового давления и снижение тарифов", – подчеркнул он.



Игорь Палица напомнил, что партия "ЗА Майбутнє" подала на регистрацию в Верховной Раде законодательную инициативу, призванную остановить рост цен.

"Мы зарегистрировали законопроект, который вводит нулевую ставку НДС на все продукты питания, как это есть в Евросоюзе. 7% НДС на все энергоносители, чтобы людям было дешевле платить за жилье, коммунальные услуги, продукты питания, а бизнесу – чтобы он стал конкурентоспособным, чтобы все выращенное в Украине и потреблялось у нас, чтобы не было здесь иностранных продуктов, чтобы наши товары были качественные и дешевые. И мы будем требовать, чтобы эта инициатива была наконец принята", – пояснил народный депутат.

"А по поводу вероятности нападения, то мы постоянно должны готовиться к тому, что кто-то может на нас посягнуть. Хочешь жить в мире — готовься к войне. Это не должно быть сегодня или завтра, это должно быть постоянно. Армия должна быть сильной", – подчеркнул нардеп.

Мы должны быть сильными самостоятельно, мы должны понимать, что только сами себя сможем защитить. Никакой паники. Мы сильные. Мы все сможем. И я не думаю, что у России будет какая-то причина нападать на Украину. Сегодня в современном мире должна быть какая-то серьезная причина: либо это какая-то внутренняя дестабилизация – захват власти или какие-то убийства, и тогда Россия на такие провокации могла бы каким-то образом реагировать, либо это наше наступление на Донбассе, но мы этого не планируем, мы хотим жить в мире, но нас не нужно трогать. А тот, кто паникует, точно не работает на наше государство", – резюмировал Игорь Палица.