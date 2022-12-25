"Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто стал жертвой нападения" — Штайнмайер о войне в Украине

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал всему миру в новом году и призвал земляков к солидарности с Украиной.

Об этом пишет Укринформ.

«Больше всего наше желание в этом году – чтобы снова наступил мир… Но этот мир должен быть справедливым, не поощрять захват земель и не оставлять народ Украины на милость и насилие оккупантов», — сказал президент ФРГ.

По словам Штайнмайера, немцев пугают жестокое нападение России на Украину и ужасные страдания украинцев, возвращение войны в Европу, а также риск эскалации боевых действий.

«Пока не наступил мир, мы должны поддерживать тех, кто стал жертвой нападения, подвергается угрозам и угнетению», — подчеркнул президент. И добавил, что гордится своей страной, где так много людей протягивают руку помощи, потому что они чувствуют ответственность за других и за общество в целом. Если в 2022 году и было что-то хорошее, то это осознание, что «мы справимся со всеми трудностями вместе», — отметил Штайнмайер.

Немецкий лидер призвал краян быть сплоченными и не терять веры в свои силы.

«В этом году мы оказались способными гораздо больше, чем, возможно, думали», — резюмировал глава Германии.

Заявления Штайнмайера

Напомним, что ранее Штайнмайер призвал китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Путина, чтобы прекратить войну с Украиной.

К тому же он считает недопустимыми переговоры Украины и России. Мол, перемирие оправдало бы несправедливость.

В то же время Штайнмайер убежден, что восстановление Украины нужно начинать, не дожидаясь окончания войны. В частности, в Берлине прошла международная экспертная конференция, на которой обсуждались вопросы восстановления и модернизации Украины.

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