Пока не примут в НАТО: Зеленский призвал "сильных мира сего" предоставить гарантии безопасности Украине

Пока не примут в НАТО: Зеленский призвал "сильных мира сего" предоставить гарантии безопасности Украине

Зеленский заверил, что этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с РФ.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина, пока ее не взяли в НАТО, должна заключить "глобальный документ между ведущими государствами мира" с гарантиями безопасности.

Об этом глава государства сказал в интервью одному из украинских изданий, отрывок которого опубликовал сайт Офиса президента.

Зеленский отметил, что НАТО — единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Однако вступление в Альянс может длиться годами и для Украины опасно наедине оставаться с врагом, особенно, если будет эскалация.

"Проходя этот путь (евроатлантической интеграции. Ред.), мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", — сказал Зеленский.

По его словам, этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с РФ.

"Поэтому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. И нет, это не альтруизм, это о том, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционная кризис и так далее", — отмечает президент.

Зеленский заверил, что такая позиция получила понимание стран-лидеров. Он считает, что "сильные мира сего" должны нести ответственность, если вдруг что-нибудь случится с Украиной. Речь идет прежде всего о поддержке украинской армии — ее финансировании, обучении, реабилитации военных и т.д. Какие страны должны быть гарантами безопасности — президент не назвал.

"Нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не справимся. Сильные мира сего, включая США и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский отрицал возможность прямых переговоров с боевиками и рассказал, зачем России признание "ЛДНР".

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