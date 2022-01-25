"Пока не принимали никаких решений": два офиса НАТО продолжат работу в Киеве

"Пока не принимали никаких решений": два офиса НАТО продолжат работу в Киеве

Альянс ужесточил свое присутствие на Восточном фланге.

НАТО не вывозит свой персонал из Украины: два офиса Альянса в Киеве продолжают работать без изменений.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 25 января.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в Брюсселе внимательно следят за ситуацией в Украине.

"Мы рассматриваем возможность дальнейшего усиления нашего присутствия в Восточной Европе, это может включать развертывание дополнительных боевых групп НАТО. Также мы внимательно оцениваем и наблюдаем ситуацию в Киеве. У нас там есть два офиса НАТО. Пока мы не принимали никаких решений о вывозе этих людей, работающих в Киеве", — подчеркнул он.

Альянс решил усилить свое присутствие на Восточном фланге. В частности, в Литву собираются отправить датский фрегат и боевые самолеты F-16. Также четыре истребителя отправят в Болгарию и три испанских корабля к Черному морю.

Напомним, лидеры США, стран Европы, НАТО и евроинституций собрались, чтобы обсудить ситуацию с опасностью из-за агрессии РФ. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила решительную поддержку Украины со стороны ЕС, которая включает в себя новый пакет поддержки в размере 1,2 миллиарда евро в виде пакета экстренной финансовой помощи и 120 миллионов евро в виде дополнительных грантов.

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