Пока нет никаких признаков того, что Путин выполнил свое обещание разместить ядерное оружие в Беларуси — Белый дом

В Белом доме утверждают, что пока нет никаких признаков того, что Путин выполнил свое обещание разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом пишет CNN.

Отвечая на вопрос об обещании президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал: "Нам просто придется наблюдать и видеть, куда это пойдет".

"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие", — сказал Кирби Маргарет Бреннан в эфире CBS "Face The Nation".

Также читайте Зачем Россия использует Беларусь и размещает там ядерное оружие – американский политик о замыслах Путина

США заявили, что нет никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие. Украина считает эти планы «шагом к внутренней дестабилизации» Беларуси.

Беларусь, которая находится к западу от России на длинной северной границе Украины, является одним из ближайших союзников Москвы. Это помогло России начать ее полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 г., позволив войскам Кремля войти в страну с севера.

Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция

В МИД Польши считают, что Путин хочет еще больше "втянуть Беларусь в винтики российской военной машины".

В то же время Министерство обороны США заявило, что признаков подготовки России к применению ядерного оружия нет.

Также Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН по размещению ядерного оружия в Беларуси.

Читайте также:

Путин снова угрожает: Россия собирается разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие